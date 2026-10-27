Copihue de Oro 2026: ¿Cómo votar por los nominados de Chilevisión?

Chilevisión cuenta con destacados nominados en esta edición de los premios. Revisa cómo votar por tus favoritos y apoyar a los rostros y programas del canal.

Los Copihue de Oro 2026 ya tienen a sus nominados y Chilevisión está presente en distintas categorías de uno de los reconocimientos más populares de la televisión chilena.

Entre los programas que buscan quedarse con el galardón destacan Contigo en la Mañana, CHV Noticias, Fiebre de Canto, Primer Plano y Plan Perfecto.

A ellos se suman destacados rostros del canal, como Diana Bolocco, Francisca García-Huidobro, Eduardo de la Iglesia, quienes competirán por el reconocimiento del público en sus respectivas categorías.





Mientras que en la categoría de Reina Pop, compiten Daniela Muñoz (Contigo en la Mañana) y Gala Caldirola (Plan Perfecto).

Cabe recordar que los ganadores de los Copihue de Oro son elegidos mediante votación popular , por lo que los espectadores pueden participar y apoyar a sus favoritos.

Los ganadores se darán a conocer en la premiación en el marco de los 21 años del Copihue de Oro, que se realizará el viernes 4 de diciembre.

Nominados de Chilevisión a los Copihue de Oro 2026

Mejor matinal: Contigo en la Mañana

Mejor animador: Eduardo de la Iglesia

Mejor animadora: Diana Bolocco y Francisca García-Huidobro

Mejor noticiero: CHV Noticias

Mejor comediante: Christian Henríquez

Mejor programa de competencia: Fiebre de Canto

Mejor programa de entretención: Primer Plano y Plan Perfecto

Mejor programa de viajes y cultura: Sabingo

Reina Pop: Daniela Muñoz y Gala Caldirola

¿Cómo votar por Chilevisión en los Copihue de Oro 2026?

Si quieres apoyar a los programas y rostros de Chilevisión en los Copihue de Oro 2026, puedes participar a través del sitio oficial de votaciones, siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de votaciones: copihuedeoro.cl o da clic directo en la imagen inferior.

Revisa las categorías disponibles y sus respectivos nominados.

Busca las alternativas de Chilevisión y selecciona a tus favoritos.

y selecciona a tus favoritos. Completa el proceso de votación según las instrucciones que indique la plataforma.

Puedes votar cada 24 horas ingresando tus datos en la web y haciendo clic en la imagen.