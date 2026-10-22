Copihue de Oro 2026: revisa los nominados de Chilevisión y cómo votar

Entre los seleccionados destacan varios rostros y programas de Chilevisión, los que competirán en distintas categorías por el tradicional galardón que entrega el diario La Cuarta.

Este jueves se dieron a conocer los Copihue de Oro 2026, premios que reconocen a las figuras y programas favoritos del público en la televisión, la música, la radio, el humor y las plataformas digitales.

Entre los nominados de Chilevisión figuran Contigo en la Mañana, CHV Noticias, Fiebre de Canto, Primer Plano y Plan Perfecto.

También destacan los nombres Diana Bolocco, Francisca García-Huidobro, Eduardo de la Iglesia y Daniela Muñoz, quienes buscarán quedarse con el reconocimiento en sus respectivas categorías.





La elección de los ganadores quedará en manos del público a través de la plataforma digital copihuedeoro.cl.

La ceremonia se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026 , con una alfombra roja y una premiación en el marco de la celebración de los 21 años del Copihue de Oro.

Nominados al Copihue de Oro 2026

Mejor matinal

Contigo en la Mañana (Chilevisión)

El medio día (TVN)

Mucho Gusto (Mega)

Buenos días a todos (TVN)

Tu día (Canal 13)

Mejor animador

Eduardo de la Iglesia (Chilevisión)

Martín Cárcamo (Canal 13)

Eduardo Fuentes (TVN)

Daniel Fuenzalida (TVN)

José Antonio Neme (Mega)

Mejor animadora

Diana Bolocco (Chilevisión)

Francisca García-Huidobro (Chilevisión)

María Luisa Godoy (TVN)

Karen Doggenweiler (Mega)

Karla Constant (Canal 13)

Mejor Noticiero

CHV Noticias (Chilevisión)

CNN Prime (CNN)

Meganoticias (Mega)

T13 (Canal 13)

24 Horas (TVN)

Mejor programa radial

Ciudadano ADN (Radio ADN)

¿Cómo andamos por casa Daniel? (Radio Pudahuel)

La mañana de la Corazón (Radio Corazón)

El show de la Tencha (Radio Activa)

Sacando la vuelta (Radio Carolina)

Mejor programa deportivo

De buena fuente (DLT Sports)

Los Tenores (Radio ADN)

Todos somos técnicos (TNT Sports)

La hora de King Kong (Digital)

Futuro fútbol club (Radio Futuro)

Mejor Podcast

Sin Ofender

Mari con Edu

Hasta que el podcast nos separe

MILF

Free Solo

Expertas en Nada

Mejor canal de streaming

Fabuloso

El sentido del humor

Once

Porcel TV

Yuly

Turno

Mejor creador de contenido

Caro Rocco

Matías Burboa

Sebastián Molina

Diego González

Maddies Mundo

Artista del año

Mon Laferte

María José Quintanilla

Candelabro

Alanys Lagos

Sinaka

Mejor comediante

Christian Henríquez

Asshka Sumathra

Carla Inostroza, “Carlita”

Paola Troncoso

Lucho Miranda

Mejor programa de competencia

Fiebre de Canto (Chilevisión)

¡Qué dice Chile! (Canal 13)

Ahora Caigo (TVN)

MasterChef (TVN)

Dale Play (Mega)

¿Volverías con tu ex? (Mega)

Mejor programa de entretención

Primer Plano (Chilevisión)

Plan Perfecto (Chilevisión)

Coliseo (Mega)

Detrás del Muro (Mega)

Todo va a estar bien (Via X)

Alfombra Roja (Canal 13)

Mejor programa de viajes y cultura

Sabingo (Chilevisión)

Chile Conectado (TVN)

Lugares que hablan (Canal 13)

Viajando ando (Mega)

Socios por Chile (Canal 13)

Mejor teleserie

Me caso, pero contigo (Mega)

Mi marido me robó la memoria (TVN)

Enamoradas (Canal 13)

La Baronesa (Mega)

Prohibida obsesión (Mega)

Mejor actuación

Lorena Boch (La Baronesa)

Ignacia Baeza (Reunión de Superados)

Diego Muñoz (Reunión de Superados / Prohibida Obsesión)

Francisco Reyes Crispi (Verticales TVN)

María Pedrique (Verticales Canal 13)

Reina Pop

Daniela Muñoz

Gala Caldirola

Ignacia Michelson

Ludmila Ksenofontova

Rayén Araya

Marcela Vacarezza

Rey Pop

Leo Rey

Arturo Vidal

Luis Mateucci

Toby Vega

Jaime Leyton

¿Cómo votar por los nominados al Copihue de Oro 2026?

Los ganadores de los Copihue de Oro son elegidos mediante votación popular.

Para participar, puedes seguir estos pasos: