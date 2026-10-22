Copihue de Oro 2026: revisa los nominados de Chilevisión y cómo votar
Entre los seleccionados destacan varios rostros y programas de Chilevisión, los que competirán en distintas categorías por el tradicional galardón que entrega el diario La Cuarta.
Este jueves se dieron a conocer los Copihue de Oro 2026, premios que reconocen a las figuras y programas favoritos del público en la televisión, la música, la radio, el humor y las plataformas digitales.
Entre los nominados de Chilevisión figuran Contigo en la Mañana, CHV Noticias, Fiebre de Canto, Primer Plano y Plan Perfecto.
También destacan los nombres Diana Bolocco, Francisca García-Huidobro, Eduardo de la Iglesia y Daniela Muñoz, quienes buscarán quedarse con el reconocimiento en sus respectivas categorías.
La elección de los ganadores quedará en manos del público a través de la plataforma digital copihuedeoro.cl.
La ceremonia se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026, con una alfombra roja y una premiación en el marco de la celebración de los 21 años del Copihue de Oro.
Nominados al Copihue de Oro 2026
Mejor matinal
- Contigo en la Mañana (Chilevisión)
- El medio día (TVN)
- Mucho Gusto (Mega)
- Buenos días a todos (TVN)
- Tu día (Canal 13)
Mejor animador
- Eduardo de la Iglesia (Chilevisión)
- Martín Cárcamo (Canal 13)
- Eduardo Fuentes (TVN)
- Daniel Fuenzalida (TVN)
- José Antonio Neme (Mega)
Mejor animadora
- Diana Bolocco (Chilevisión)
- Francisca García-Huidobro (Chilevisión)
- María Luisa Godoy (TVN)
- Karen Doggenweiler (Mega)
- Karla Constant (Canal 13)
Mejor Noticiero
- CHV Noticias (Chilevisión)
- CNN Prime (CNN)
- Meganoticias (Mega)
- T13 (Canal 13)
- 24 Horas (TVN)
Mejor programa radial
- Ciudadano ADN (Radio ADN)
- ¿Cómo andamos por casa Daniel? (Radio Pudahuel)
- La mañana de la Corazón (Radio Corazón)
- El show de la Tencha (Radio Activa)
- Sacando la vuelta (Radio Carolina)
Mejor programa deportivo
- De buena fuente (DLT Sports)
- Los Tenores (Radio ADN)
- Todos somos técnicos (TNT Sports)
- La hora de King Kong (Digital)
- Futuro fútbol club (Radio Futuro)
Mejor Podcast
- Sin Ofender
- Mari con Edu
- Hasta que el podcast nos separe
- MILF
- Free Solo
- Expertas en Nada
Mejor canal de streaming
- Fabuloso
- El sentido del humor
- Once
- Porcel TV
- Yuly
- Turno
Mejor creador de contenido
- Caro Rocco
- Matías Burboa
- Sebastián Molina
- Diego González
- Maddies Mundo
Artista del año
- Mon Laferte
- María José Quintanilla
- Candelabro
- Alanys Lagos
- Sinaka
Mejor comediante
- Christian Henríquez
- Asshka Sumathra
- Carla Inostroza, “Carlita”
- Paola Troncoso
- Lucho Miranda
Mejor programa de competencia
- Fiebre de Canto (Chilevisión)
- ¡Qué dice Chile! (Canal 13)
- Ahora Caigo (TVN)
- MasterChef (TVN)
- Dale Play (Mega)
- ¿Volverías con tu ex? (Mega)
Mejor programa de entretención
- Primer Plano (Chilevisión)
- Plan Perfecto (Chilevisión)
- Coliseo (Mega)
- Detrás del Muro (Mega)
- Todo va a estar bien (Via X)
- Alfombra Roja (Canal 13)
Mejor programa de viajes y cultura
- Sabingo (Chilevisión)
- Chile Conectado (TVN)
- Lugares que hablan (Canal 13)
- Viajando ando (Mega)
- Socios por Chile (Canal 13)
Mejor teleserie
- Me caso, pero contigo (Mega)
- Mi marido me robó la memoria (TVN)
- Enamoradas (Canal 13)
- La Baronesa (Mega)
- Prohibida obsesión (Mega)
Mejor actuación
- Lorena Boch (La Baronesa)
- Ignacia Baeza (Reunión de Superados)
- Diego Muñoz (Reunión de Superados / Prohibida Obsesión)
- Francisco Reyes Crispi (Verticales TVN)
- María Pedrique (Verticales Canal 13)
Reina Pop
- Daniela Muñoz
- Gala Caldirola
- Ignacia Michelson
- Ludmila Ksenofontova
- Rayén Araya
- Marcela Vacarezza
Rey Pop
- Leo Rey
- Arturo Vidal
- Luis Mateucci
- Toby Vega
- Jaime Leyton
¿Cómo votar por los nominados al Copihue de Oro 2026?
Los ganadores de los Copihue de Oro son elegidos mediante votación popular.
Para participar, puedes seguir estos pasos:
- Ingresa al sitio oficial de votaciones copihuedeoro.cl
- Revisa las categorías disponibles y sus respectivos nominados.
- Selecciona a tu favorito en cada categoría.