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Copihue de Oro 2026: revisa los nominados de Chilevisión y cómo votar

Entre los seleccionados destacan varios rostros y programas de Chilevisión, los que competirán en distintas categorías por el tradicional galardón que entrega el diario La Cuarta.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este jueves se dieron a conocer los Copihue de Oro 2026, premios que reconocen a las figuras y programas favoritos del público en la televisión, la música, la radio, el humor y las plataformas digitales.

Entre los nominados de Chilevisión figuran Contigo en la Mañana, CHV Noticias, Fiebre de Canto, Primer Plano y Plan Perfecto.

También destacan los nombres Diana Bolocco, Francisca García-Huidobro, Eduardo de la Iglesia y Daniela Muñoz, quienes buscarán quedarse con el reconocimiento en sus respectivas categorías.

La elección de los ganadores quedará en manos del público a través de la plataforma digital copihuedeoro.cl.

La ceremonia se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026, con una alfombra roja y una premiación en el marco de la celebración de los 21 años del Copihue de Oro.

Nominados al Copihue de Oro 2026

Mejor matinal 

  • Contigo en la Mañana (Chilevisión)
  • El medio día (TVN)
  • Mucho Gusto (Mega)
  • Buenos días a todos (TVN)
  • Tu día (Canal 13)

Mejor animador

  • Eduardo de la Iglesia (Chilevisión)
  • Martín Cárcamo (Canal 13)
  • Eduardo Fuentes (TVN)
  • Daniel Fuenzalida (TVN)
  • José Antonio Neme (Mega)

Mejor animadora

  • Diana Bolocco (Chilevisión)
  • Francisca García-Huidobro (Chilevisión)
  • María Luisa Godoy (TVN)
  • Karen Doggenweiler (Mega)
  • Karla Constant (Canal 13)

Mejor Noticiero

  • CHV Noticias (Chilevisión)
  • CNN Prime (CNN)
  • Meganoticias (Mega)
  • T13 (Canal 13)
  • 24 Horas (TVN)

Mejor programa radial

  • Ciudadano ADN (Radio ADN)
  • ¿Cómo andamos por casa Daniel? (Radio Pudahuel)
  • La mañana de la Corazón (Radio Corazón)
  • El show de la Tencha (Radio Activa)
  • Sacando la vuelta (Radio Carolina)

Mejor programa deportivo

  • De buena fuente (DLT Sports)
  • Los Tenores (Radio ADN)
  • Todos somos técnicos (TNT Sports)
  • La hora de King Kong (Digital)
  • Futuro fútbol club (Radio Futuro)

Mejor Podcast

  • Sin Ofender
  • Mari con Edu
  • Hasta que el podcast nos separe
  • MILF
  • Free Solo
  • Expertas en Nada

Mejor canal de streaming

  • Fabuloso
  • El sentido del humor
  • Once
  • Porcel TV
  • Yuly
  • Turno

Mejor creador de contenido 

  • Caro Rocco
  • Matías Burboa
  • Sebastián Molina
  • Diego González
  • Maddies Mundo

Artista del año

  • Mon Laferte
  • María José Quintanilla
  • Candelabro
  • Alanys Lagos
  • Sinaka

Mejor comediante

  • Christian Henríquez 
  • Asshka Sumathra
  • Carla Inostroza, “Carlita”
  • Paola Troncoso
  • Lucho Miranda

Mejor programa de competencia

  • Fiebre de Canto (Chilevisión)
  • ¡Qué dice Chile! (Canal 13)
  • Ahora Caigo (TVN)
  • MasterChef (TVN)
  • Dale Play (Mega)
  • ¿Volverías con tu ex? (Mega)

Mejor programa de entretención

  • Primer Plano (Chilevisión)
  • Plan Perfecto (Chilevisión)
  • Coliseo (Mega)
  • Detrás del Muro (Mega)
  • Todo va a estar bien (Via X)
  • Alfombra Roja (Canal 13)

Mejor programa de viajes y cultura

  • Sabingo (Chilevisión)
  • Chile Conectado (TVN)
  • Lugares que hablan (Canal 13)
  • Viajando ando (Mega)
  • Socios por Chile (Canal 13)

Mejor teleserie

  • Me caso, pero contigo (Mega)
  • Mi marido me robó la memoria (TVN)
  • Enamoradas (Canal 13)
  • La Baronesa (Mega)
  • Prohibida obsesión (Mega)

Mejor actuación

  • Lorena Boch (La Baronesa)
  • Ignacia Baeza (Reunión de Superados)
  • Diego Muñoz (Reunión de Superados / Prohibida Obsesión)
  • Francisco Reyes Crispi (Verticales TVN)
  • María Pedrique (Verticales Canal 13)

Reina Pop

  • Daniela Muñoz 
  • Gala Caldirola
  • Ignacia Michelson
  • Ludmila Ksenofontova
  • Rayén Araya
  • Marcela Vacarezza

Rey Pop

  • Leo Rey
  • Arturo Vidal
  • Luis Mateucci
  • Toby Vega
  • Jaime Leyton

¿Cómo votar por los nominados al Copihue de Oro 2026?

Los ganadores de los Copihue de Oro son elegidos mediante votación popular.

Para participar, puedes seguir estos pasos:

  • Ingresa al sitio oficial de votaciones copihuedeoro.cl
  • Revisa las categorías disponibles y sus respectivos nominados.
  • Selecciona a tu favorito en cada categoría.
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