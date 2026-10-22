22/ 10/ 2026 13:32

Pasajeros de bus atrapado fueron rescatados en botes durante sistema frontal en Concepción

Un bus del transporte público del recorrido Rengo-Lientur quedó atrapado bajo un paso bajo nivel inundado en el sector de Andalién, cerca del centro de Concepción, en la Región del Biobío. Debido a la acumulación de agua generada por las intensas precipitaciones, personal especializado debió ingresar en un bote para rescatar a los pasajeros, viéndose obligados a romper vidrios y retirar ventanas del vehículo para concretar la evacuación.