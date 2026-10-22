Con foco en mujeres astrónomas: estrenan nueva temporada de serie para niños sobre astronomía

En esta ocasión serán cinco capítulos de Pequeñ@ Astrónom@, los que se publicarán periódicamente durante lo que queda del 2026. Revisa aquí cómo ver la producción audiovisual de ciencia.

La serie Pequeñ@ Astrónom@ acaba de estrenar su segunda temporada, la cual estará publicándose periódicamente a lo largo del 2026.

Esta nueva edición de la producción audiovisual para niños cuenta con cinco episodios que darán a conocer diferentes descubrimientos y conceptos de astronomía contemporánea, enfatizando en el aporte de las mujeres en la disciplina.

Llega la segunda temporada de Pequeñ@ Astrónom@

Buscando dar mayor reconocimiento al trabajo de las mujeres dentro de la astronomía, en esta ocasión se incluyeron personajes que representan a las astrónomas Jocelyn Bell, Vera Rubin y Mónica Rubio.

A diferencia de la primera temporada, en esta ocasión se enfocaron en la existencia de los púlsares, la materia oscura y la formación de estrellas en las galaxias, como una forma innovadora de llevar el conocimiento a los estudiantes.

El lanzamiento de la temporada 2 de Pequeñ@ Astrónom@ se realizará este jueves 22 de octubre en la sede de Concepción de la Universidad Andrés Bello.

Sin embargo, los episodios se publicarán cada dos semanas en las cuentas oficiales de Pequeñ@ Astronom@ en Facebook e Instagram.