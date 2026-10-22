“El mejor año de nuestras vidas”: Melina Noto y Pangal Andrade comparten emotivo video del primer año de su hija

“Gracias hija maravillosa por el mejor año de nuestras vidas”, comentó la argentina en su cuenta de Instagram. Por su parte, más de cinco mil personas llegaron a desearle feliz cumpleaños a Alanna.

Melina Noto y Pangal Andrade emocionaron a sus seguidores de las redes sociales con un íntimo video a modo de celebración del primer año de su hija Alanna.

Con unas emotivas palabras la argentina acompañó dicho registro que da cuenta de cuánto ha crecido la niña en los últimos meses.

Qué dijo Melina por el primer año de Alanna

“Gracias, hija maravillosa por el mejor año de nuestras vidas“, partió diciendo Melina en su cuenta de Instagram junto a dicho video que ya suma más de 5 mil comentarios llenos de felicitaciones.





“Un año de trabajo, un año de desvelos, un año de las risas más maravillosas, un año de descubrir este mundo juntos. Un año desde que llegaste a nuestras vidas para transformarnos por completo. Te amamos”, agregaron los padres de Alanna.

El increíble parecido de la niña con su padre sigue sorprendido e incluso muchos usuarios destacaron que con el pasar del tiempo la menor ha adquirido más rasgos de Andrade.

“Sin duda su mejor creación, chicos. Hermosa su bebe, muchas bendiciones para ella siempre”, “hermosos y maravillosos papás, por eso ella es una maravillosa bebé, hacen un equipo increíble ambos” y “la guagua más feliz de Chile. Felicitaciones a todos“, fueron algunos de los miles de comentarios que dejaron en Instagram.

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