“No sería ya, pero…”: Meli Noto abordó la posibilidad de convertirse en madre por segunda vez con Pangal Andrade

La comunicadora se plantea la posibilidad de tener un segundo bebé y preguntó por recomendaciones sobre el mejor tiempo para hacer y qué tan difícil se vuelve.

Este miércoles, Meli Noto conversó con sus seguidores en redes sociales sobre la posibilidad de convertirse en madre por segunda vez con Pangal Andrade.

La comunicadora les preguntó la opinión a sus seguidoras que ya han pasado por una situación similar y recibió múltiples consejos.





¿Qué dijo Meli Noto?

A través de un video en su cuenta de TikTok, Meli planteó: “Hoy venimos con el dilema universal de las mamis que ya tienen una guagüita y es: ¿En qué momento se pasa de 1 a 2?”.

En esa misma línea, agregó: “¿Cuál es el mejor momento? ¿Y qué es más difícil, pasar de 0 a 1 o de 1 a 2?”.

“Porque nosotros no sabemos. Por un lado digo: ‘Bueno, tengo el siguiente rápido, hago la pega rápido y después vuelvo a trabajar tranquila’, o espero, me recupero unos años. La verdad es que no sé”, confesó Meli.

Además, Noto comentó: “Obviamente, no sería ya, pero lo pensaba como para, no sé, los dos años de Alana o una cosa así. Déjenme sus recomendaciones”.

Finalmente, los usuarios mencionaron: “Ten luego otro bebé, así juegan juntos y se acompañan”, “Mejor criar juntos de una vez”, “Pasar de cero a uno es el trauma ¡Después ni se nota!”.

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