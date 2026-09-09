Tras polémica con la expareja de Jonathan Benítez: Cote López impacta a sus seguidores con radical decisión en redes

La empresaria decidió cerrar sus redes sociales tras una polémica que involucra a la expareja del futbolista Jonathan Benítez y Gala Caldirola.

En horas de la noche de este miércoles, Cote López tomó una radical decisión y cerró su cuenta de Instagram.

Esta medida llega tras una serie de polémicas en las últimas semanas, desde que se dio a conocer la infidelidad con Luis Jiménez mientras este último estaba en una relación con Gala Caldirola.





Cote López cerró sus redes sociales tras polémicas

Cote había retomado su actividad en redes sociales en los últimos días tras este escándalo; sin embargo, siguió recibiendo críticas por parte de los internautas.

Sobre todo tras enfrascarse en una nueva discusión con Gala Caldirola, a quien acusó de haberse involucrado en una infidelidad con el futbolista Jonathan Benítez.

El deportista se separó de quien fuera su pareja, Tamara, y en dicha instancia, Gala aseguró que Cote estaba “hostigando” a esta mujer para que hablara en televisión y la responsabilizara por su separación.

Sin embargo, Tamara rompió el silencio este miércoles y expuso: “Querida Galadriel Caldirola, a mí nadie me llamó”.

“Las únicas personas responsables de mi separación somos mi ex y yo. Fin”, agregó la mujer.

López le agradeció el gesto a Tamara y expuso: “Gracias de corazón por aclarar que yo nunca te busqué, ni nada, porque el odio que recibí por esa mentira fue de otro nivel”.

Finalmente, la empresaria siguió publicando contenido durante el día, por lo que esta decisión se tornó sorpresiva para los internautas.

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