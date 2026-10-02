¡No pudo contener la emoción! Pangal Andrade reveló importante logro de su hija Alanna y enterneció a las redes

La pequeña Alanna está ad portas de cumplir un año de edad y sumó otro importante logro a su vida.

Este viernes, Pangal Andrade remeció las redes sociales tras mostrar un nuevo hito en la vida de su hija, Alanna, fruto de su relación con Melina Noto.

La pequeña, que está ad portas de cumplir un año de edad a fines de octubre, ya comenzó a hablar y el deportista no pudo contener la emoción.





Hija de Pangal Andrade aprendió a decir “Papá”

A través de su cuenta de Instagram, Pangal se grabó con la pequeña en brazos, a quien le dice: “Papá”, repetidas veces.

Al terminar, Alanna mira a la cámara y dice la misma palabra con fluidez, repitiéndola en múltiples ocasiones, lo que enternece a Andrade, que no pudo contener su emoción.

El hito también alegró a los seguidores de la pareja, quienes constantemente pueden ver los avances de Alanna en redes sociales.

La pequeña es capaz de mantener el equilibrio de pie en la mano de su padre desde temprana edad, aprendió a caminar recientemente y ya sorprende por la fluidez con la que habla.