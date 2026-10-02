El tribunal dio la razón al demandante y concedió una orden de alejamiento temporal contra Halle Berry por una agresión física contra el hijo que tienen en común.

Una orden de alejamiento y la custodia exclusiva del hijo de 12 años que tienen en común fue lo que solicitó el actor francés Olivier Martínez contra su expareja Halle Berry.

A través de una serie de documentos citados por medios locales, el actor de 66 años acusa a la intérprete multiganadora de premios Oscar, Globo de Oro y Emmy de un episodio de agresión física contra el menor.

Según los antecedentes expuestos, el pasado 26 de septiembre, mientras el hijo que ambos comparten jugaba con unos lentes de realidad virtual, la actriz le habría dicho al menor que se veía “estúpido” y “un idiota”.





En la misma línea, la acusación añade que el episodio se intensificó cuando la mujer se abalanzó y, rodeando el cuello con las manos, habría intentado estrangularlo.

La situación quedó al descubierto luego que el propio menor se contactara con su padre y afirmara que había sido víctima de la agresión, diciendo que además Halle lo amenazó con deportarlo a Francia, según recoge TMZ.

El citado medio indicó que el tribunal le dio la razón a Martínez y concedió una orden de alejamiento temporal, que obliga a Halle Berry a mantenerse al menos a 100 metros de él.

De todas maneras, la actriz podrá ver a su hijo, diagnosticado con TDAH, dislexia leve y trastornos específicos del aprendizaje, pero solo durante un régimen de visitas ordenado por el tribunal hasta la audiencia fijada para dos semanas más, el próximo 16 de octubre.

La actriz es conocida principalmente por sus roles como Leticia Musgrove en Monster’s Ball (2011), por el que ganó el premio de la Academia, así como Tormenta en la saga X-Men o Catwoman.