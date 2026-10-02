EFE anuncia venta con hasta 50% de descuento: Estas son las promociones

“Cyber EFE” estará vigente desde el 3 al 7 de octubre de 2026, con descuentos de hasta un 50% en pasajes del Tren Chillán – Estación Central, además de rebajas especiales para conocer la oferta de trenes turísticos de la empresa.

EFE Central anunció el lanzamiento de su campaña “Cyber EFE”, que estará vigente desde las 09:00 horas del 3 de octubre hasta las 23:59 horas del 7 de octubre de 2026, con descuentos de hasta un 50% en pasajes del Tren Chillán–Estación Central y rebajas especiales en distintos servicios turísticos de la empresa.

Según informó la empresa, durante la campaña los pasajeros podrán acceder a descuentos de entre un 15% y un 50% en asientos Standard, mientras que en las categorías Preference, Plus, Confort y Signature las rebajas irán desde un 10% hasta un 25%, dependiendo del tramo de origen y destino seleccionado.

Los pasajes comprados durante el Cyber podrán utilizarse para viajar entre el 14 de octubre y el 15 de diciembre de 2026 , exceptuando el período comprendido entre el 4 y el 9 de diciembre.





La gran novedad: tres trenes turísticos pensados para toda la familia

A diferencia de los tradicionales trenes Sabores, centrados en la experiencia de viñas y pensados principalmente para un público adulto, esta vez EFE Central suma al Cyber tres experiencias aptas para todas las edades, ideales para que familias completas puedan viajar juntas:

Tren Parque Safari , $57.990 (antes $64.000) Un plan para disfrutar en familia, incluye viaje ida y vuelta en tren desde Estación Central, snack de bienvenida, show de magia a bordo, traslado en buses al parque, entrada general, acceso a los tours de felinos, herbívoros y expedition, almuerzo y tiempo libre para recorrer el parque junto a los más pequeños.

, (antes $64.000) Un plan para disfrutar en familia, incluye viaje ida y vuelta en tren desde Estación Central, snack de bienvenida, show de magia a bordo, traslado en buses al parque, entrada general, acceso a los tours de felinos, herbívoros y expedition, almuerzo y tiempo libre para recorrer el parque junto a los más pequeños. Tren Sewell , $44.990 (antes $48.000) Una experiencia histórica y educativa, ideal para que niños y adultos conozcan juntos el campamento minero declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Contempla viaje ida y vuelta en tren, snack de bienvenida, buses exclusivos de transbordo, visita a sus edificios patrimoniales, entrada al museo y a la réplica de mina, guía certificado y seguro obligatorio.

, (antes $48.000) Una experiencia histórica y educativa, ideal para que niños y adultos conozcan juntos el campamento minero declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Contempla viaje ida y vuelta en tren, snack de bienvenida, buses exclusivos de transbordo, visita a sus edificios patrimoniales, entrada al museo y a la réplica de mina, guía certificado y seguro obligatorio. Radal Siete Tazas, $61.990 (antes $73.000) Un día de conexión con la naturaleza para toda la familia, con viaje ida y vuelta en tren, snack de bienvenida, traslado en bus hacia el parque, visita al mirador de la cascada Velo de la Novia y al Salto La Placeta, almuerzo, guiado por el Parque Nacional Radal Siete Tazas y visita a tiendas de emprendedores locales.

Los descuentos se aplican de forma automática al momento de la compra, exclusivamente a través de www.pasajes.efe.cl, sujeto a disponibilidad de asientos. En el caso de los trenes turísticos, los descuentos aplican para todas las fechas publicadas y disponibles.