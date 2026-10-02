“Lo único que tengo…”: Yamila Reyna se sinceró sobre batalla legal contra Américo y respondió a críticas de usuarios

Las declaraciones de la actriz generaron algunos cuestionamientos que ella decidió responder rápidamente, enfatizando que seguirá hablando de su proceso hasta que se haga justicia.

Este jueves, Yamila Reyna se sinceró sobre la batalla legal que enfrenta contra Américo tras la denuncia por violencia intrafamiliar en febrero de este año en el Festival de Empedrado.

Las declaraciones de la actriz generaron algunos cuestionamientos que ella decidió responder rápidamente, enfatizando que seguirá hablando de su proceso hasta que se haga justicia.





¿Qué dijo Yamila Reyna?

Yamila conversó con Página 7, a quienes señaló: “Lo único que tengo es mi verdad y eso es lo que quiero, nada más, llegar a mi verdad, hacer justicia y poder cerrar este mal trago, esta pesadilla, para poder continuar con mi vida”.

La actriz también aseguró que fue una especie de “terapia” y “catarsis” subirse al escenario a hacer sus rutinas de stand-up tras la exposición mediática de este proceso legal.

En esa misma línea, agregó: “La verdad es que me sorprendí de mí misma, de mi capacidad de resiliencia para poder subirme al escenario con el dolor emocional, con el alma rota”.

En los comentarios de la publicación en Instagram, un hombre cuestionó: “¿Aún sigue con el tema?”, a lo que Reyna contestó: “Sí, hasta que se haga justicia”.

Finalmente, otra persona comentó: “¿Cuál sería la rutina, si no hubieras vivido esto con Américo?”, y la actriz concluyó: “Hace 20 años hago rutina, mucho antes de haberlo conocido”.

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