Detienen a fiscal boliviano a cargo de investigar Caso Cerimedo tras acusación de EEUU por corrupción

El persecutor que seguía la pista a Fernando Cerimedo, denominado “Rey de los bots”, fue detenido este miércoles en un operativo. El arresto fue respaldado por Estados Unidos, que lo vinculó como parte de los compromisos asumidos por Bolivia en el Escudo de las Américas.

La policía boliviana arrestó esta semana al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, durante un operativo llevado a cabo en Santa Cruz de la Sierra.

El arresto se da apenas dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa por su presunta participación en una trama de corrupción al interior del Ministerio Público boliviano.

Ahora, el gobierno de ese país también le sigue la pista y lo acusa de liderar una organización criminal al interior de la institución.

Mariaca es apuntado por supuestamente haber recibido sobornos para proteger al narcotráfico y evitar que delincuentes enfrentaran la justicia.





Caso Cerimedo

El hecho causó polémica a nivel local, pues coincide con la investigación que llevaban adelante la Fiscalía boliviana y el propio Mariaca sobre el caso de Fernando Cerimedo, conocido como el “rey de los bots”.

En esa línea, según recogieron medios locales, la defensa legal de Mariaca e incluso funcionarios y voceros del ente persecutor del país vecino tildaron el arresto como “ilegal” y lo calificaron como “secuestro”.

Al interior de la institución también denunciaron allanamientos ilegales en las instalaciones del Ministerio Público, en los que también cayó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, también sancionado por Washington, y otras 12 personas.

En tanto, la dirección de la Fiscalía de ese país quedó, de manera interina, a cargo de Luis Montaño Morales, persecutor que le sigue a Mariaca en antigüedad.

EEUU retira visa y respalda detención de fiscal general de Bolivia

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, respaldó al presidente boliviano Rodrigo Paz tras la detención del persecutor.

Además, el ministro estadounidense relacionó el retiro de visas y posterior arresto como parte de los compromisos asumidos por los estados miembros del Escudo de las Américas, instancia que contó desde el primer momento con la participación de Bolivia y a la que Chile adhirió el pasado 22 de septiembre.