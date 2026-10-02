“Ministro, por favor, no cometa esta locura”: Sichel fustiga al gobierno por eliminación de “Yo elijo mi PC”

El edil de Ñuñoa, comuna donde esta semana se otorgó por última vez el beneficio, criticó al gobierno por eliminar del Presupuesto 2027 el programa que entregaba computadores a escolares.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó el fin del programa “Yo elijo mi PC” y apuntó al Ejecutivo de cometer un “error mayúsculo” al recortar gasto social.

Las declaraciones del edil se dan a pocas horas de la presentación del Presupuesto 2027, iniciativa que no contempla este programa, que desde hace 17 años entrega computadores a alumnos con excelencia académica y en situación de vulnerabilidad.

La autoridad comunal sostuvo que cortar el programa es “es matar la educación pública” y criticó la postura del Ejecutivo acerca de los recortes presupuestarios, añadiendo que considera “un error grave en el manejo de las finanzas fiscales creer que ahorrar es disminuir la inversión social”.

En ese sentido, Sichel puso en el centro la situación de la propia comuna donde se desempeña como alcalde, escenario en el que justamente hace unas horas se hizo la última entrega del beneficio, destinado a 946 estudiantes de establecimientos públicos y 25 alumnos de un liceo particular subvencionado.





“Ñuñoa tiene los mejores colegios públicos de Chile y hoy el ministro de Hacienda ha decidido que desde el próximo año no le va a entregar un computador a los alumnos de la educación pública. (….) Ministro (Quiroz), por favor, no cometa esta locura “, apuntó.

“Si se hace eso, lo que está haciendo es afectar la educación pública y aumentando la ineficiencia del Estado de Chile. Necesitamos esos computadores porque necesitamos una educación más justa y una educación pública que compita a la par de la privada”, agregó.

Finalmente, el alcalde propuso a Quiroz otras fórmulas para no descontinuar el programa: “Hay maneras de ahorrar: disminuya los ministerios, aumente fuertemente el control del gasto fiscal, pero lo que no puede hacer es quitarle a los que no tienen lo que el Estado ya les daba”.