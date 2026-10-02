Sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 09:47 horas de este viernes 2 de octubre.

Un sismo de magnitud 4.0 sacudió este viernes 2 de octubre a la zona norte del país, muy cerca de la región de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 09:47 horas, a 72 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 189 kilómetros.