Casting Gran Hermano Casting Pasa Palabra
Programas Programación Señal en vivo
Festival de Olmué
/

Sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 09:47 horas de este viernes 2 de octubre.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un sismo de magnitud 4.0 sacudió este viernes 2 de octubre a la zona norte del país, muy cerca de la región de Antofagasta. 

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 09:47 horas, a 72 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres. 

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 189 kilómetros.

Seguir en Seguir en