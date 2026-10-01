01/ 10/ 2026 21:47

“Era trágico escuchar los gritos”: Testigos relatan dramático rescate de auto en llamas en Puerto Varas

Un grave accidente de tránsito en Puerto Varas dejó a una madre y su hijo de 9 años atrapados en un vehículo que, tras volcar, comenzó a incendiarse. Un grupo de automovilistas acudió a rescatarlos, en una heroica acción que quedó registrada por los lentes con cámara de uno de ellos. Tras minutos de esfuerzos, lograron sacar con vida al menor, pero su madre falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.