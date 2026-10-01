01/ 10/ 2026 21:59

El archivo secreto del PCC: Célula de organización criminal brasileña operó en cárceles de Chile

Hoy comenzó la audiencia de formalización de 20 detenidos por asociación criminal, tráfico de drogas y de armas en el marco de la infiltración del primer comando de la capital, el P.C.C., una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil en las cárceles de nuestro país. CHV Noticias accedió a documentos y audios que comprueban la llegada de este grupo delictual a nuestro país. Estas pruebas confirmarían que Francisco Rivera Galaz, quien sigue prófugo de la justicia, pertenecía al P.C.C. al momento de asesinar a un carabinero en agosto pasado.