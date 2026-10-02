02/ 10/ 2026 11:12

Gran operativo policial en población Las Dunas de Lo Espejo tras crimen de carabinero Cristopher Aguilera

Este viernes se realizó un amplio operativo policial en la población Las Dunas en Lo Espejo, mismo lugar donde fue asesinado cabo segundo Cristopher Aguilera, ahora suboficial mayor tras su ascenso póstumo. De acuerdo a lo informado, carabineros y detectives de la PDI trabajan en el retiro de cámaras y portones ubicados dentro de los blocks. Además, dentro de los departamentos del sector se encontraron cámaras de vigilancia y una bibilia, la cual era parte de un altar hallado en uno de los narcobúnker de la zona.