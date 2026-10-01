“Nunca me pasó por la mente…”: Familia del hombre que mató al suboficial Aguilera publicó controversial mensaje de despedida

Los mensajes se suman al homenaje que hizo una de las amigas de Brayan Farías, que desató la indignación del público en redes sociales.

La familia de Brayan Farías, el hombre que asesinó al suboficial mayor Cristopher Aguilera en Lo Espejo, se pronunció con controvertidos mensajes en redes sociales.

Esto, a modo de despedida, puesto que, tras asesinar al carabinero, uno de los funcionarios policiales ultimó al sujeto en el pasaje Las Dunas.





¿Qué dijo la familia del hombre que mató al cabo Aguilera?

El día en que Brayan Farías murió, Ardelis, quien dice ser su hermana, publicó en su cuenta de Instagram una de las fotografías de él y escribió: “Por siempre te amaré. Toda mi vida”.

Al día siguiente, mientras se realizaban intensas diligencias en el sector de Las Dunas, comuna de Lo Espejo, la mujer compartió una fotografía de Farías donde escribió: “Nunca olvidarás mi nombre”.

Esta fotografía fue publicada por la madre del hombre que mató al cabo Aguilera y escribió: “Nunca lo olvidaré, hijo. Siempre estar ahí. Nunca me pasó por la mente tu partida, hijo”.

Al respecto, Ardelis Farías agregó: “Te amaré toda la vida, manito”.

Además de estos mensajes, en las últimas horas causó indignación en redes sociales el homenaje que hizo una de las amigas de Brayan, donde declara que “el crimen está de luto”, entre otras cosas.

La mujer eligió utilizar la canción “R.I.P Nino” de Anuel AA, en la parte donde señala: “Me lo mataron, ahora está en el cielo. Estoy más que mordido, tengo que aceptarlo. Por culpa de todos estos c… ahora tenemos que enterrarlo”.

Finalmente, los usuarios en redes sociales estallaron contra la mujer, quien desactivó los comentarios en las publicaciones, por lo que los internautas decidieron expresar su malestar en el perfil de TikTok del asesino del cabo Aguilera.

Revisa las publicaciones de Instagram: