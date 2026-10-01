Imacec registra baja en la economía nacional: Banco Central hace guiño a la minería

Según dio a conocer la entidad financiera, se generó una caída del 1,0% en comparación a agosto del 2025.

Este jueves el Banco Central entregó los detalles sobre el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a agosto del 2026, dando cuenta de una importante baja en la economía chilena.

Según dio a conocer la entidad financiera, se generó una caída del 1,0% en comparación a agosto del 2025. Asimismo, en la serie desestacionalizada también se registró una baja del 0,7% durante julio y del 2,1% en los últimos doce meses.

“La caída del Imacec fue determinada por el desempeño de la minería, tanto en la serie original como en términos desestacionalizados. Compensaron parcialmente estos resultados, la mayor producción que se registró en las actividades de servicios y el resto de bienes”, indicó el sitio web del Banco Central.

“El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 1,4%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,7% respecto del mes anterior y 0,2% en doce meses”, agregaron.

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