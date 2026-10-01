Sernageomin confirma fatal accidente en mina Radomiro Tomic en Antofagasta

La entidad informó que un equipo de su Dirección Regional se dirige al lugar para iniciar la investigación correspondiente.

Este miércoles y a través de su cuenta de X, Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería) informó sobre un fatal accidente ocurrido en el norte del país.

Esto se dio en la mina Radomiro Tomic de Codelco Chile, región de Antofagasta, donde una persona perdió la vida.

“Un equipo de nuestra Dirección Regional se dirige al lugar para iniciar la investigación correspondiente”, se indicó.