A más de un año de la tragedia en río Pilmaiquén: Piden formalizar a machi Millaray Huichalaf

Las víctimas, Juan Maripán y Mariana Huaituyao, murieron durante un ritual en el río, en el límite entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

A más de un año de la tragedia del ritual en el río Pilmaiquén, en el límite de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, solicitan formalizar a la machi Millaray Huichalaf, quien habría estado a cargo de la fatal ceremonia.

El incidente que conmocionó al sur del país se remonta a agosto del 2025, donde fallecieron dos personas: Juan Maripán (49) y Mariana Huaituyao (15), quienes fueron arrastrados por la corriente del río durante la ceremonia que lideraba la machi Millaray Huichalaf.

A más de un año de la tragedia, la investigación a cargo de la Fiscalía de Los Ríos continúa desformalizada.





Piden formalizar a machi Millaray Huichalaf

Los abogados querellantes están pidiendo que se avance en las indagatorias para formalizar a los responsables.

El abogado de la familia de Mariana Huaituyao, Eduardo Sánchez, apuntó a Millaray Huichalaf por su presunta responsabilidad.

“Existe un elemento que sería propio del homicidio. Nosotros estamos solicitando la formalización de la machi, entendiendo que ha habido diligencias que no apuntan a la responsabilidad de ellas por los hechos que el tratamiento ocurrió”, indicó a Radio Bío Bío.

Mientras que Ricardo Bravo, abogado de la familia de Juan Maripán, señaló que han solicitado en al menos tres oportunidades que se formalice la investigación.

En la misma línea, agregó que el organismo persecutor está reuniendo antecedentes técnicos, informes de interculturalidad y otros temas que permitan tener la información correspondiente para formalizar la investigación.

Además, afirmó que hay bastantes pruebas para fijar una audiencia y señaló que, mientras pasa el tiempo, está creciendo la frustración y desconfianza en la justicia.

Millaray Huichalaf participó hace unos días en una manifestación frente al Parlamento noruego en la ciudad de Oslo para visibilizar la situación de las comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos de la empresa Statkraft.