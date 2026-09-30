“Por culpa de todos estos…”: Indignación en redes sociales tras homenaje a hombre que mató al cabo Aguilera

La joven, quien dice ser amiga de Brayan Farías, terminó desactivando los comentarios en redes sociales y los usuarios decidieron expresar su malestar en la cuenta del fallecido.

Indignación total se generó en redes sociales durante las últimas horas, luego de que una joven realizara un homenaje en TikTok a Brayan Farías, el hombre que asesinó al cabo Aguilera en Lo Espejo.

La mujer realizó polémicas publicaciones por las que tuvo que desactivar los comentarios, por lo que los usuarios expresaron su descontento en la cuenta del fallecido.





El polémico homenaje a Brayan Farías

“Las Dunas y el crimen están de luto. Por siempre en nuestros corazones, veneko. Descansa en paz, Brayan“, señala la publicación de la joven, junto a una fotografía donde aparece el hombre en el cielo con un vehículo de fondo.

Junto a la canción “Amigo” de Rakim y Ken-Y, la mujer escribió: “Hoy me cuesta encontrar las palabras para despedirme de ti. Nunca imaginé que llegaría este momento”.

En esa misma línea, agregó: “Gracias por tu amistad, por los momentos que compartimos, por las risas. Fuiste un gran amigo y siempre voy a llevar en mi corazón los recuerdos que vivimos juntos y nunca te voy a olvidar. Te voy a extrañar, hermano. Hasta que nos volvamos a ver”.

Acto seguido, la joven compartió otro video con un compilado de fotografías de Brayan, donde agregó la canción “R.I.P Nino” de Anuel AA.

La letra señala: “Me lo mataron, ahora está en el cielo. Estoy más que mordido, tengo que aceptarlo. Por culpa de todos estos c… ahora tenemos que enterrarlo”.

“Me dejaste destrozada, pero me acordaré de las risas y momentos lindos que pasamos. Te amo, gracias por haberme cuidado, ahora cuídame y guíame desde el cielo”, mencionó la mujer.

Además, hay fotografías donde la joven aparece mostrando las chapitas que se hicieron en homenaje al hombre que mató al cabo Aguilera el pasado fin de semana en Lo Espejo.

La situación generó indignación y ella finalmente optó por desactivar los comentarios; sin embargo, los usuarios recurrieron a la propia cuenta de Brayan, donde dejaron palabras de grueso calibre.

Revisa las publicaciones de TikTok: