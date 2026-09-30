Suplantación de identidad en San Ramón: Se hicieron pasar por el alcalde Gustavo Toro para sacar la caja fuerte

Los autores usaron la foto de WhatsApp del edil y fingieron que estaba internado para que los guardias sacaran la caja fuerte. El sistema de seguridad frustró el intento.

Un caso de suplantación de identidad golpeó en las últimas horas al municipio de San Ramón luego que sujetos desconocidos se hicieran pasar por el alcalde Gustavo Toro y solicitaran a los guardias de seguridad retirar dinero de la caja fuerte.

De acuerdo a información preliminar, el autor detrás de la suplantación de identidad utilizó la foto de perfil de WhatsApp del edil y contactó a los funcionarios para saltarse los controles de seguridad y concretar la sustracción.

La excusa esgrimida por el sujeto es que la autoridad comunal habría sufrido una emergencia médica y estaba internada en la urgencia de un recinto hospitalario.

Sistema de seguridad de caja fuerte impidió robo en municipio de San Ramón

En palabras del propio edil Gustavo Toro, la situación quedó al descubierto cuando “la madrugada del día martes, a eso de las 3 de la mañana, en circunstancias que me encontraba durmiendo en mi domicilio, recibí el llamado por parte de Carabineros en un procedimiento al interior de la Municipalidad”.

Así, la policía le señaló al edil que el operativo daba cuenta de “que guardias de seguridad que resguardan el edificio consistorial habían ingresado por instrucción mía al área de bodegas y tesorería“, bajo “instrucciones que en forma urgente se requería dinero y la caja fuerte”.

Pese a lo anterior, el sistema de seguridad de la caja fuerte impidió que pudiera ser retirada del edificio, frustrando el cometido de los autores.

Otro elemento llamativo quedó al descubierto al revisar las cámaras de seguridad. Los registros mostraban a los guardias del municipio intentando tapar las cámaras de seguridad con papeles, cinta adhesiva y escobas.

Las diligencias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones.