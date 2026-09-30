Avión desviado y alerta por posible secuestro: La pelea entre pilotos que obligó a un aterrizaje de emergencia rumbo a Israel
Un avión desviado y una alerta por posible secuestro fueron las consecuencias que dejó una pelea entre pilotos de un vuelo que se dirigía a Israel. La aeronave afectada despegó desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, con una mayoría de pasajeros israelíes, pero debió desviarse y realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, luego de que el avión registrara un abrupto descenso de cerca de 5.300 metros en solo dos minutos.