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Avión desviado y alerta por posible secuestro: La pelea entre pilotos que obligó a un aterrizaje de emergencia rumbo a Israel

Alonso Garate
Por Alonso Garate

Periodista Digital

Un avión desviado y una alerta por posible secuestro fueron las consecuencias que dejó una pelea entre pilotos de un vuelo que se dirigía a Israel. La aeronave afectada despegó desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, con una mayoría de pasajeros israelíes, pero debió desviarse y realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, luego de que el avión registrara un abrupto descenso de cerca de 5.300 metros en solo dos minutos.

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