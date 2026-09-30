Rachas de hasta 70 km/h: DMC emite aviso por vientos en siete regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile indicó que este fenómeno se extenderá desde la madrugada del viernes hasta la noche del sábado.

A través de su sitio web, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó de una alerta y otros 10 avisos, donde uno de ellos es por viento normal a moderado.

Este fenómeno climático afectará a siete regiones, las cuales son: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío y donde las rachas pueden alcanzar los 70 km/h.





Aviso por viento normal a moderado

Condición sinóptica: Sistema frontal

Sistema frontal Desde: Madrugada del viernes 2 de octubre del 2026

Madrugada del viernes 2 de octubre del 2026 Hasta: Noche del sábado 3 de octubre del 2026

Noche del sábado 3 de octubre del 2026 Zonas que afecta: Coquimbo (cordillera), Valparaíso (cordillera), Metropolitana (precordillera y cordillera), O’Higgins (precordillera y cordillera), Maule (precordillera y cordillera), Ñuble (precordillera y cordillera) y Biobío (precordillera y cordillera)

Intensidad del viento estimada en km/h

Mapa de zona afectada