Rachas de hasta 70 km/h: DMC emite aviso por vientos en siete regiones del país
La Dirección Meteorológica de Chile indicó que este fenómeno se extenderá desde la madrugada del viernes hasta la noche del sábado.
A través de su sitio web, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó de una alerta y otros 10 avisos, donde uno de ellos es por viento normal a moderado.
Este fenómeno climático afectará a siete regiones, las cuales son: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío y donde las rachas pueden alcanzar los 70 km/h.
Aviso por viento normal a moderado
- Condición sinóptica: Sistema frontal
- Desde: Madrugada del viernes 2 de octubre del 2026
- Hasta: Noche del sábado 3 de octubre del 2026
- Zonas que afecta: Coquimbo (cordillera), Valparaíso (cordillera), Metropolitana (precordillera y cordillera), O’Higgins (precordillera y cordillera), Maule (precordillera y cordillera), Ñuble (precordillera y cordillera) y Biobío (precordillera y cordillera)