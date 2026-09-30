30/ 09/ 2026 08:21

“Hasta $180 mil por día”: Empresa busca más de 100 transportistas y ofrece pagos semanales

La empresa FEX anunció la apertura de una convocatoria para sumar más de cien personas para que se sumen como transportistas durante el próximo Cyber Day, fijado para el 5 y 7 de octubre. El objetivo de quienes se sumen es despachar productos a las distintas casas de los clientes usando motos, autos, furgones y camiones pequeños. CHV Noticias conversó con Edwin Codjambassis, que detalló que las postulaciones se realizan a través del sitio web y que quienes accedan a las vacantes recibirán pagos todas las semanas y, dependiendo de las operaciones, podrían obtener “hasta $180 mil pesos por día”.