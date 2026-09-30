El intento desesperado de Derin para quedarse con Volkan | Capítulo 52 | Traicionada

En este nuevo e impactante episodio de Traicionada, Derin tuvo que declarar a la policía por el secuestro que la mantuvo cautiva durante tanto tiempo.

Sin embargo, Volkan sigue luchando por retomar su vínculo con Asya pese al trauma que vivió en el rescate de su enemiga acérrima.

La situación escaló cuando la hija de Haluk, en un intento desesperado por recuperar al padre de su hija, se encuentra con la fuerte verdad de que ya no está acompañada.

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