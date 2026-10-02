Investigan hallazgo de una pierna en relleno sanitario de La Florida: Perro transportaba la extremidad

Personal de la Fiscalía ECOH y personal de la PDI trabaja en el lugar para esclarecer cómo ocurrió el desmembramiento y la identidad de la víctima.

La mañana de este viernes, la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) informó el hallazgo de una pierna humana en un relleno sanitario de la comuna de La Florida, en la región Metropolitana.

Hasta el lugar llegó personal de la PDI para realizar las primeras pericias. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hallazgo fue realizado cerca de las 7:40 horas por un trabajador del recinto, quien observó a uno de los perros que resguardan el sector trasladándose con la extremidad y dio aviso a la policía.

El fiscal ECOH de la RM, Salvador Arias, indicó que la extremidad se encuentra en un avanzado estado de putrefacción, por lo que las diligencias deberán determinar las circunstancias en que fue desmembrada, además de establecer la identidad de la víctima y dar con el resto del cuerpo.

Según se informó, en el sector del relleno sanitario se habían realizado previamente trabajos de extracción de áridos.