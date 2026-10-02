02/ 10/ 2026 11:21

“Cuando escucho los discursos de los dirigentes digo ‘no les entendí nada’”: Pdte. Kast lanzó duro cuestionamiento tras marcha Confech

Este viernes, el presidente José Antonio Kast realizó su exposición en el Encuentro Anual del Comercio organizado por la Cámara Nacional de Comercio. En dicha instancia, el mandatario se refirió a la marcha estudiantil convocada por la Confech y lanzó un duro cuestionamiento: “La marcha que ayer se convocó era preventiva; nadie sabía nada y todos hablando: ‘Nos van a terminar la gratuidad’ (…) cuando yo escucho los discursos de algunos dirigentes, digo: “No entendí nada”, indicó.