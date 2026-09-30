“Apenas me reconozco”: Yamila Reyna recibió emotivo mensaje de su madre tras compartir sensible reflexión en redes

“Eres un bello ser por fuera, pero nadie conoce tu belleza interna, que es una gran bendición de Dios”, expresó la mujer.

Este miércoles, Yamila Reyna compartió una sensible reflexión en redes sociales, en medio del conflicto legal que atraviesa con el cantante Américo.

La actriz abordó su proceso de sanación en los últimos meses y recibió un extenso consejo de su madre, Patricia González.





¿Qué dijo Yamila Reyna?

“He transmutado tanto en este último tiempo que, a veces, apenas me reconozco. Transformarme desde el caos fue literalmente implosionar”, comenzó diciendo Yamila en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “Romper estructuras, contradecirme, incomodarme, pero también volverme más honesta conmigo que nunca”.

“Por primera vez dejé de ser para los demás y empecé a estar para mí. Hoy entiendo que nada es tan absoluto, y que no tener todo resuelto está bien. Sigo aprendiendo a aceptar y, sobre todo, a aceptarme. Quizás la tarea más difícil y más valiente de todas”, indicó.

La actriz destacó que se encuentra avanzando de a poco, en un proceso marcado por la firmeza, la paciencia y el amor: “Por ahora, eso me alcanza”, señaló.

La publicación se llenó de comentarios en apoyo a Yamila y, entre ellos, destaca un emotivo consejo que le dio su madre, Patricia González.

“Solcito de mi alma entera, sin saber cuántas trasmutaciones más te falten o quizás ya estén todas; solo el destino podrá mostrártelo”, escribió la mujer.

Patricia destacó las cualidades de su hija y comentó: “Eres un bello ser por fuera, pero nadie conoce tu belleza interna, que es una gran bendición de Dios”.

Finalmente, la mujer la instó a dejar que las cosas fluyan en su vida, “pero siempre recuerda que yo estuve, estoy y estaré a tu lado en todo lo que me necesites. Te amo infinitamente”, cerró.

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