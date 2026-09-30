Enel anuncia corte de luz para comunas de Santiago durante las próximas horas

Las interrupciones, parte de trabajos programados para mejorar el servicio, afectarán a varias zonas de la Región Metropolitana en distintos horarios.

Enel informó que 5 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este jueves 1 de octubre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.

La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Quilicura, La Cisterna, Peñalolén, Santiago y Ñuñoa, con horarios que podrían extenderse por entre 6 y 8 horas.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.





Revisa el mapa de los sectores afectados

Quilicura: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Cisterna: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Cisterna: Desde las 09:30 hasta las 17.30 horas.

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.