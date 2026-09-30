30/ 09/ 2026 13:27

Operación Apocalipsis II: Detienen a histórico dirigente de Gendarmería y allanan domicilios en 4 regiones

En las últimas horas, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo una serie de allanamientos y detenciones en cuatro regiones del país en el marco de la “Operación Apocalipsis II”. Entre los arrestados aparece el nombre de Álex Vega, dirigente sindical de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), indagado por la Fiscalía Occidente por una presunta red de corrupción al interior de la institución.