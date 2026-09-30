Tras la denuncia realizada por el árbitro Piero Maza, el organismo tomó una primera medida producto del lanzamiento de bengalas y pirotecnia en el Estadio Sausalito.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP citó a Everton y a Universidad de Chile tras los graves incidentes en el partido de Copa Chile, hechos ocurridos el 24 de septiembre en el Estadio Sausalito.

De acuerdo a lo informado en las resoluciones adoptadas en la sesión de este martes 29, ambos clubes deberán presentarse el próximo 6 de octubrepara realizar sus descargos.

La primera medida se dio tras la denuncia del árbitro Piero Maza, quien consignó los acontecimientos que obligaron a suspender el choque válido por la ida de los cuartos de final.





Los incidentes en duelo de Everton con la U

Al minuto 82, el choque fue interrumpido por el lanzamiento de bengalas y pirotecnia de parte de la hinchada de Los Azules.

Una de ellas cayó muy cerca del futbolista Maximiliano Guerrero y del juez asistente, la que tenía como dirección la barra de Los Ruleteros.

Adicionalmente, Maza mencionó que desde la parcialidad local también arrojaron “una cantidad indeterminada de fuegos artificiales”.

El caso podría derivar en sanciones para los dos clubes, aspecto que se determinará de manera oficial en los próximos días.

A nivel deportivo, el tiempo restante del cotejo se disputó en el Estadio Nacional horas antes de la revancha, con el Romántico Viajero clasificando a los cuartos de final del torneo.