Sin visitantes y baja en el aforo: Informan primeras medidas tras incidentes en duelo de Everton y la U

A través de sus redes sociales, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana prohibió el ingreso de los 2.866 hinchas que estuvieron en la zona de desmanes en el Estadio Sausalito.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana anunció medidas de seguridad para el partido entre Universidad de Chile ante Everton, programado para este domingo en el Estadio Nacional y que es válido por Copa Chile.

Tras los incidentes que obligaron a suspender el duelo a los 82 minutos, donde hubo lanzamiento de bengalas por parte de la parcialidad azul, las autoridades dieron a conocer tres disposiciones mediante un comunicado.

La primera de ellas es la prohibición de los 2.866 hinchas que estuvieron en la zona de desmanes en el Estadio Sausalito, congelando la venta de entradas y bajando el aforo.





A esto se sumó una reclasificación del duelo a Tipo A, lo que eleva las exigencias a los equipos en cuanto a la seguridad.

El último punto es impedir la presencia de aficionados visitantes, por lo que no habrá fanáticos Ruleteros en el recinto de Ñuñoa.

“Las medidas de nuestra Resolución son estrictas. Si los clubes organizadores no las respetan, se arriesgan a que se suspenda por completo la presencia de público en los estadios de fútbol”, agregaron.

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¿Cuándo juegan Everton y la U por Copa Chile?

El partido entre Everton y la U, válido por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile, está fijado para el domingo 27 de septiembre a las 17:30 horas.