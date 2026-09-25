Detenciones en Chile y el extranjero: El amplio prontuario de Ronald Valladares, ex seleccionado juvenil

El arquero pasó de ser nominado en un Mundial Sub 20 a enfrentar nuevamente a la justicia. Su última detención fue en Concepción por robos vinculados a “salidas de bancos”.

Ronald Valladares integró una de las Selecciones Chilenas juveniles más recordadas de la historia, formando parte de La Roja que fue tercera en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007.

El entonces jugador de Fernández Vial fue uno de los arqueros que convocó el entrenador José Sulantay, sumándose a Cristopher Toselli, titular y figura en el torneo, y Nery Veloso.

19 años depués del certamen, el ex portero hizo noticia tras estar prófugo de la justicia y ser detenido esta semana por personal de Carabineros del SEBV Concepción.





Ronald Valladares, el ex arquero que tiene un amplio prontuario

Retirado de la actividad desde 2010, Valladares mantenía dos órdenes vigentes por robos en la modalidad conocida como “salida de bancos”.

Por estas situaciones, ocurridas en 2021 en Angol y 2024 en Puerto Montt, el otrora seleccionado juvenil quedó en prisión preventiva.

Su historial delictual comenzó en 2012, año en que pasó más de 100 días en la Cárcel El Manzano por un hurto en un terminal de buses.

En 2015 protagonizó un robo con violencia que se avaluó en más de 3 millones de pesos, a lo que se sumó un nuevo delito en un supermercado en Cauquenes el 2018.

El prontuario del ex jugador de 38 años incluye un arresto en Francia en 2020 junto a una banda delictual, donde se le vinculó con la sustracción de celulares.

Además de pasar por Fernández Vial, Valladares estuvo en Iquique, Deportes Concepción y algunos clubes del fútbol amateur.