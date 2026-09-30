Claudio Bravo apunta al “conformismo” de La Roja tras derrota ante Estados Unidos: “Es lo mínimo”

El ex capitán de la Selección Chilena aseguró que debe existir “una autocrítica mucho mayor” tras la caída ante los norteamericanos.

Claudio Bravo abordó la nueva derrota de la Selección Chilena, cuadro que este martes perdió 4-2 ante Estados Unidos en su segundo amistoso de la gira por Norteamérica.

Pese a tener buenos pasajes, especialmente en el primer tiempo, La Roja terminó siendo superada por un elenco que dio que hablar en el último Mundial 2026.

Tras la caída, el ex capitán del conjunto nacional pidió no conformarse con el hecho de solamente competir, asegurando que “la entrega es lo mínimo”.





El análisis de Claudio Bravo por nueva derrota de Chile

En su rol de comentarista en ESPN, el ex arquero aseguró: “No hay que normalizar el mensaje de decir ‘competimos, lo hicimos bien’ cuando pierdes”.

“Cuando compites a estos niveles, la entrega es lo mínimo para jugar en la Selección. Se pierde el concepto del trabajo, el orden táctico y la planificación cuando vas de derrota tras derrota y te quedas tranquilo solo con haber competido”, agregó.

Bravo insistió en que “la verdadera autocrítica” que ser el hecho de recibir cuatro goles y los errores defensivos, especialmente en las pelotas paradas.

Respecto al tenso final, donde hubo empujones y manotazos entre ambos equipos, el bicampeón de América manifestó que eso “ensucia todo”.

“Son cosas que se deben erradicar. No es momento de conformarse, sino de tener una autocrítica mucho mayor frente al momento que se está viviendo”, agregó.