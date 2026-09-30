30/ 09/ 2026 15:29

Centro de Lota quedó bajo el agua en dos horas: Lluvia inundó calles de la ciudad

Lota vivió una compleja jornada este miércoles debido a intensas lluvias, granizos y tormentas eléctricas que provocaron inundaciones, el colapso de vías de evacuación de aguas lluvias y la suspensión de clases en nueve establecimientos. Una nube de tormenta descargó cerca de 50 milímetros de agua en un corto periodo, mientras que el alcalde de la comuna aseguró que los registros llegaron hasta 74 milímetros durante dos horas de precipitaciones, afectando viviendas, farmacias, panaderías, minimarkets, ferias y dependencias del hospital.