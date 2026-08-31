“No tiene que ver con ella”: Yamila Reyna rompe el silencio tras rutina viral y explica sus dichos hacia Pamela Díaz

La comediante aseguró que “yo decidí ironizar y tomarme como humor una declaración que me debería haber enojado muchísimo por la falta de empatía que hay en esas palabras”.

Este lunes, Yamila Reyna rompió el silencio y se refirió a la polémica por uno de los chistes que aplicó en su rutina de stand-up sobre Pamela Díaz.

“Por lo menos yo no ando con joyas robadas, fea c…” , decía Yamila en el extracto que se viralizó en redes sociales en los últimos días, el cual argumentó que estaba sacado de contexto.





¿Qué dijo Yamila Reyna?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Yamila señaló: “Con muy mala intención está sacado de contexto”.

Luego, la comediante expuso un extracto de la rutina completa, donde Reyna cuestiona que las mujeres se critiquen unas a otras y pone ejemplos de malos comentarios que ha recibido en redes sociales.

Yamila añade unas declaraciones de Pamela en televisión sobre la denuncia que hizo a Américo tras el Festival de Empedrado: “Las mujeres facturan, pero ya dejen de quejarse”.

“Ay, pobrecita Yamila. A Yamila no se le ha muerto nadie, a Yamila no le ha pasado nada tan grave como le ha pasado a todo el mundo”, mencionó Díaz en dicha oportunidad.

En esa misma línea, Yamila agrega la frase que se hizo viral en redes sociales, como una respuesta al comentario de Pamela.

Al respecto, Reyna explicó: “Yo decidí ironizar y tomarme como humor una declaración que me debería haber enojado muchísimo por la falta de empatía que hay en esas palabras”.

Además, la actriz aseguró que tomará las críticas y va a modificar el final del remate, “un remate que también aclaro, no tiene que ver con ella como mujer, sino por la actitud de la declaración”, indicó.

“Para mí está todo bien, más allá de que no comparto ese tipo de pensamiento y declaración; creo que en una situación tan difícil, tan traumática y tan dolorosa (…) deberíamos empatizar un poco más”, cerró.

Revisa la publicación de Instagram: