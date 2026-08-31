31/ 08/ 2026 23:12

Más de 300 mil motos en Chile: Mayoría de las muertes son por conducción imprudente

Las motocicletas se han tomado el paisaje urbano en las principales ciudades de Chile. Hoy son más de 300 mil motos en las calles, una cifra que ha aumentado un 55% en la última década. Muchos de sus conductores manejan de manera imprudente, entre los autos, por el costado y avanzando cuando nadie más lo hace. También se han multiplicado los accidentes fatales: 9 de cada 10 motociclistas que murieron en Chile fueron casos provocados por conducción imprudente o deficiente.