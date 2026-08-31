31/ 08/ 2026 23:24

CAZANOTICIAS | Es una práctica prohibida: Conductor de bus cargó bencina con el motor encendido y pasajeros a bordo

Un video de uno de nuestros cazanoticias muestra a un bus con su motor encendido cargando combustible en una estación de servicio durante el trayecto desde Valparaíso a La Lígua y además estaba con todos los pasajeros a bordo. Una peligrosa práctica que, según las normas de seguridad, está prohibida por los riesgos que implica ante una eventual emergencia, como un incendio o una explosión.