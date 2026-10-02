Aún hay plazo: Cómo acceder a las gift card de hasta $1,6 millones que entrega el Minvu a las jefas de hogar

Este subsidio busca apoyar a las familias en el mejoramiento de sus viviendas y permite tres tipos de obras: reparación de techumbres, de baños e instalación o reposición de cierres y rejas.

La Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar es un nuevo beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que permite a mujeres jefas de hogar de sectores de ingresos medios, comprar materiales de construcción para hacer mejoras de baja complejidad técnica en sus viviendas que impactan rápidamente en la calidad de vida de ellas y sus familias.

Este subsidio busca apoyar a familias que requieren recuperar condiciones de funcionalidad o habitabilidad a través de obras de: reparación de techumbres, de baños e instalación o reposición de cierres y rejas.





¿Cómo funciona y hasta cuándo se puede postular?

El Minvu financia los materiales de construcción mediante una tarjeta digital, similar a una “gift card”, que las mujeres beneficiarias podrán utilizar para comprar directamente en las ferreterías en convenio con el Serviu de su región. Así, podrán adquirir todo lo necesario para realizar las mejoras en sus viviendas junto a sus familias.

El llamado, abierto entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre , considera recursos para beneficiar a 25.000 mujeres jefas de hogar y sus familias de todo el país.

Beneficiadas pueden elegir entre tres opciones

Reparación de techumbres: Permite realizar intervenciones destinadas a mejorar el estado del techo de la vivienda. Monto del subsidio: 25 UF ($ 1.022.000 aprox.).

Permite realizar intervenciones destinadas a mejorar el estado del techo de la vivienda. Reparación de baño: Permite ejecutar mejoras en instalaciones y elementos sanitarios para recuperar condiciones adecuadas de uso y habitabilidad. Monto del subsidio: 15 UF ($ 613.000 mil aprox.)

Permite ejecutar mejoras en instalaciones y elementos sanitarios para recuperar condiciones adecuadas de uso y habitabilidad. Instalación o reposición de cierres y rejas: Permite construir o reemplazar cierres que contribuyan a la seguridad y delimitación de la propiedad familiar. Monto del subsidio: hasta 40 UF ($ 1.635.000 aprox.)

Requisitos para postular

Ser mujer jefa de hogar mayor de 18 años.

Tener nacionalidad chilena o ser extranjera con residencia definitiva.

Contar con grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares (RSH).

Estar entre el 70% y el 100% de la calificación socioeconómica del RSH.

Ser propietaria de una única vivienda (o que ésta sea de propiedad de uno de los integrantes de su grupo familiar).

Habitar la vivienda que será objeto del mejoramiento.

No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27 o DS 255) del Minvu.

Contar con un ahorro mínimo que debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda hasta el día de cierre de la postulación (14:00 horas del 9 de octubre de 2026), en alguna de las instituciones en convenio con el Minvu: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.

Ahorro mínimo exigido para obras de techumbre y baño: 1 UF.

Ahorro mínimo exigido para obras de cierres y rejas: 2 UF.

Contar con ClaveÚnica activa.

Requisitos que debe cumplir la vivienda

Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.

de más de 5.000 habitantes. Tener un avalúo fiscal total igual o inferior a 2.000 UF ($ 79.463.000 pesos aprox.).

($ 79.463.000 pesos aprox.). Antigüedad mínima de cinco años.

Corresponder a casa (no departamento en condominio).

(no departamento en condominio). Corresponder a la dirección acreditada en su RSH y a la del rol de propiedad del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Si postula a obra de mejoramiento de techo, no poseer planchas de fibrocemento o tipo pizarreño (este tipo de techo exige un estricto cumplimiento de normas sanitarias para el manejo de asbesto, lo que es financiado por otros llamados del MINVU).

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