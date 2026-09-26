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Quedan pocos días: Hasta cuándo puedes postular a los $1,6 millones para arreglar tu casa

Este apoyo económico busca renovar los techos, rejas y los baños de las viviendas sociales adquiridas por jefas de hogar.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

El proceso de postulación a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar está a punto de terminar.

Recordemos que este nuevo beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), ofrece a las jefas de hogar una serie de reparaciones menores a su vivienda social propia.

Hasta cuándo se puede postular a la giftcard de $1.6 millones

Según informó el Minvi, las postulaciones a esta giftcard estarán abiertas hasta el próximo 9 de octubre del 2026.

Recuerda que para postular a este beneficio y costear reparaciones del hogar debes hacer clic aquí y con tu ClaveÚnica podrás ingresar para indicar tus datos personales y los de la casa.

Asimismo, deberás explicar, y evidenciar con fotografías, a cuál de los tres tipos de reparaciones vas a postular:

  • Reparación de techumbres: Intervenciones al techo de la vivienda. Monto del subsidio: 25 UF ($ 1.022.000 aprox.)
  • Reparación de baño: Mejoramiento a instalaciones y elementos sanitarios para recuperar condiciones adecuadas de uso y habitabilidad. Monto del subsidio: 15 UF ($ 613.000 mil aprox.)
  • Instalación o reposición de cierres y rejas: Construcción o reemplazo de cierres que contribuyan a la seguridad y delimitación de la propiedad familiar. Monto del subsidio: hasta 40 UF ($ 1.635.000 aprox.)
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