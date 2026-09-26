Quedan pocos días: Hasta cuándo puedes postular a los $1,6 millones para arreglar tu casa

Este apoyo económico busca renovar los techos, rejas y los baños de las viviendas sociales adquiridas por jefas de hogar.

El proceso de postulación a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar está a punto de terminar.

Recordemos que este nuevo beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), ofrece a las jefas de hogar una serie de reparaciones menores a su vivienda social propia.





Hasta cuándo se puede postular a la giftcard de $1.6 millones

Según informó el Minvi, las postulaciones a esta giftcard estarán abiertas hasta el próximo 9 de octubre del 2026.

Recuerda que para postular a este beneficio y costear reparaciones del hogar debes hacer clic aquí y con tu ClaveÚnica podrás ingresar para indicar tus datos personales y los de la casa.

Asimismo, deberás explicar, y evidenciar con fotografías, a cuál de los tres tipos de reparaciones vas a postular: