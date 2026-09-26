Quedan pocos días: Hasta cuándo puedes postular a los $1,6 millones para arreglar tu casa
Este apoyo económico busca renovar los techos, rejas y los baños de las viviendas sociales adquiridas por jefas de hogar.
El proceso de postulación a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar está a punto de terminar.
Recordemos que este nuevo beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), ofrece a las jefas de hogar una serie de reparaciones menores a su vivienda social propia.
Hasta cuándo se puede postular a la giftcard de $1.6 millones
Según informó el Minvi, las postulaciones a esta giftcard estarán abiertas hasta el próximo 9 de octubre del 2026.
Recuerda que para postular a este beneficio y costear reparaciones del hogar debes hacer clic aquí y con tu ClaveÚnica podrás ingresar para indicar tus datos personales y los de la casa.
Asimismo, deberás explicar, y evidenciar con fotografías, a cuál de los tres tipos de reparaciones vas a postular:
- Reparación de techumbres: Intervenciones al techo de la vivienda. Monto del subsidio: 25 UF ($ 1.022.000 aprox.)
- Reparación de baño: Mejoramiento a instalaciones y elementos sanitarios para recuperar condiciones adecuadas de uso y habitabilidad. Monto del subsidio: 15 UF ($ 613.000 mil aprox.)
- Instalación o reposición de cierres y rejas: Construcción o reemplazo de cierres que contribuyan a la seguridad y delimitación de la propiedad familiar. Monto del subsidio: hasta 40 UF ($ 1.635.000 aprox.)