Primera vez en Chile: Mujer gana demanda contra médico que le negó aborto legal por inviabilidad fetal

La justicia determinó que el médico incurrió en una “obstrucción ilegal” y ordenó indemnizar a la demandante con más de 100 millones de pesos.

Un fallo a su favor obtuvo la primera mujer en Chile en demandar a un médico por impedirle acceder a un aborto bajo una de las tres causales amparadas por la ley.

En 2018, Catalina Pizarro, quien se encontraba con 12 semanas de gestación, acudió a la Clínica Tabancura debido a que complicaciones en su embarazo que ponían en riesgo al feto.

Los médicos le habían detectado un higroma cervical bilateral y, posteriormente, hidrops, que es la acumulación anormal o exceso de líquido. Producto de esto, la mujer solicitó al Dr. Eduardo Carstens acceder a un aborto por la causal de inviabilidad fetal.

Sin embargo, él le negó la interrupción del embarazo. Según la abogada de la demandante, Cartens justificó su decisión señalando que así evitaría que la paciente tuviera que enfrentar una situación demasiado difícil.

Finalmente, en la semana 20 de gestación se produjo la muerte del feto y Catalina Pizarro tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia.





Mujer ganó demanda contra médico que le negó aborto legal

Según informó EFE, la demanda fue presentada en 2020 y, tras un extenso proceso, el tribunal consideró acreditados los antecedentes presentados por Pizarro.

Así, la justicia determinó que el Dr. Eduardo Carstens incumplió el contrato de prestaciones médicas al no ajustarse a los estándares de atención y protección de los derechos de la paciente.

Además, consideró que el médico incurrió en una “obstrucción ilegal” del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo y que se entregó información errónea y tergiversada.

De este modo, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de $100.275.000 a la demandante.