Bombo Fica emocionó a niños con millonaria donación en vivo: Podrán viajar a competencia en Argentina

Todo ocurrió en el programa Contigo en la Mañana cuando apoderados se acercaron para explicar los esfuerzos que han realizado para conseguir el dinero necesario. Fue entonces cuando el comediante llamó en vivo y sorprendió a las madres y estudiantes con su aporte.

Una emotiva sorpresa se vivió este viernes en Contigo en la Mañana, cuando Bombo Fica anunció en vivo una importante ayuda a un grupo de estudiantes del Colegio Nocedal de La Pintana, quienes buscan reunir fondos para viajar a Argentina y participar en un torneo de rugby.

Todo ocurrió cuando apoderados se encontraban realizando una campaña para financiar el viaje de los jóvenes deportistas, explicando en pantalla los esfuerzos que han realizado para conseguir el dinero necesario. Fue entonces cuando el comediante decidió intervenir.

“Les voy a hacer, a título personal, una donación de un millón de pesos” , anunció el humorista, provocando inmediatamente la emoción de las madres y los mismos niños que participaban del despacho.

Pero la ayuda no quedó ahí. El humorista reveló que además realizó gestiones con una empresa vinculada a la indumentaria deportiva, para que los estudiantes puedan viajar completamente uniformados y representar a Chile en mejores condiciones.

“Queremos ayudarlos en su implementación deportiva, para que vayan bonitos, vayan lindos para allá”, explicó el humorista, quien destacó especialmente el esfuerzo detrás de la historia de los estudiantes de La Pintana.





La reflexión de Bombo Fica

Durante su intervención, Fica sostuvo que decidió involucrarse debido a las dificultades que enfrentan muchos jóvenes para desarrollarse deportivamente.

“Estas cosas hay que hacerlas de repente porque es un país que está al debe con el deporte y no solo somos fútbol”, manifestó.

“Los que estamos un poquito mejor, como en el caso mío, tenemos que ser solidarios y aportar para que ellos puedan cumplir sus sueños , como los ha cumplido uno también”, agregó.

El anuncio emocionó particularmente a Abigail, una de las madres presentes, quien explicó que las propias familias estaban evaluando comprar parte de la vestimenta con su dinero.

“Yo ya me emocioné, estoy súper emocionada”, reconoció la apoderada luego de conocer la ayuda, destacando además que proviene de una familia estrechamente ligada al deporte.

Finalmente, Bombo Fica sostuvo que “estas cosas motivan a que otros también lo hagan”, señaló, mientras desde el matinal celebraron el gesto que acercó a los estudiantes a concretar su esperado viaje.