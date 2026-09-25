Hasta $900 mil de sueldo: Así puedes postular a los 5.000 empleos para el Cyber Monday

Las postulaciones se pueden realizar de forma online y hay diferentes opciones para desempeñarse en trabajo de bodega, picking, carga y descarga.

Entre el próximo 5 y 7 de octubre se realizará una nueva edición del Cyber Monday, evento para el que se habilitaron 5.000 vacantes laborales a nivel nacional para reforzar las operaciones de logística y comercio electrónico.

Las oportunidades contemplan trabajos de bodega, picking, carga y descarga, además de cargos administrativos, de coordinación y supervisión.

De acuerdo con la información publicada por Teamwork, las ofertas están disponibles en distintas ciudades y contemplan jornadas de día, tarde, noche y madrugada .





Además, aunque estas contrataciones buscan reforzar las operaciones asociadas al Cyber Monday, algunas oportunidades podrían extenderse posteriormente para enfrentar otros períodos de alta demanda, como Black Friday, Navidad o reemplazos por vacaciones, dependiendo de las necesidades de cada empresa.

Puestos de trabajo disponibles y sueldos que ofrecen

Los montos de sueldo pueden variar dependiendo del cargo, turno y modalidad de trabajo. Entre las alternativas disponibles se encuentran cargos tanto para personas con experiencia como para quienes buscan incorporarse por primera vez a estas labores.

Los sueldos líquidos informados para los principales cargos son:

Operario/a de bodega: 4.500 vacantes, con sueldos líquidos de entre $560.000 y $660.000.

Operario/a de bodega part time: 200 vacantes, con remuneraciones de $350.000 a $380.000.

Operador/a de carga y descarga: 100 vacantes, con sueldos de $650.000 a $700.000.

Operador/a de grúa: 40 vacantes, con remuneraciones de $650.000 a $750.000.

Administrativo/a de transporte: 35 vacantes, con sueldos de $730.000 a $760.000.

Coordinador/a de patio: 30 vacantes, con remuneraciones de $630.000 a $748.000.

Operador/a de apilador eléctrico: 30 vacantes, con sueldos de $700.000 a $860.000.

Operador/a de picking: 25 vacantes, con remuneraciones de $564.000 a $660.000.

Supervisor/a de operaciones: 20 vacantes, con sueldos de $750.000 a $900.000.

¿Cómo postular a las vacantes del Cyber Monday?

La postulación se realiza 100% online a través del portal habilitado por Teamwork. El sitio permite revisar oportunidades para Santiago y otras ciudades como Rancagua, Copiapó y Viña del Mar.

También es posible postular a más de un cargo, por lo que quienes estén interesados pueden revisar distintas alternativas antes de enviar sus antecedentes.

Para revisar y postular a las ofertas disponibles debes seguir los siguientes pasos: