25/ 09/ 2026 16:34

“No nos parece”: Gobierno respondió a carta de Bachelet y Boric por Escudo de las Américas

El gobierno respondió a la carta de Michelle Bachelet y Gabriel Boric, quienes pidieron reconsiderar la adhesión de Chile al Escudo de las Américas. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, acusó un “desconocimiento” sobre los alcances de la iniciativa y afirmó: “No nos parece que los presidentes usen la política exterior de Chile para representar o atacar al gobierno en una materia que es muy importante para todos los chilenos, que es mejorar la persecución del crimen organizado”.