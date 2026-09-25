Alertan por posible formación de trombas marinas en tres regiones este fin de semana

Según la proyección, desde este viernes hasta el domingo se podrían desarrollar nubes convectivas en sectores costeros del sur del país, afectados por el sistema frontal.

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano emitió una actualización de un aviso especial por la probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas en sectores oceánicos y costeros.

De acuerdo con el aviso de la autoridad marítima, el fenómeno podría presentarse entre la región del Biobío y la Región de Los Ríos , en medio de las condiciones meteorológicas que afectan a la zona sur del país.

Desde el organismo advirtieron que durante este período podrían desarrollarse nubes convectivas por lo que se llamó a mantenerse atentos a las condiciones que establezcan las capitanías de puerto y cumplir las disposiciones relacionadas con la seguridad de la navegación.





¿Cuándo y dónde existe posibilidad de trombas marinas?

El aviso se encuentra vigente desde este viernes 25 de septiembre y se extenderá hasta las 20:00 horas del domingo 27 de septiembre.

El aviso por trombas marinas esta vigente para:

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

En particular, durante este viernes la mayor atención estará concentrada entre La Araucanía y Los Ríos, mientras que para el sábado y domingo el área de vigilancia se extenderá desde Biobío hasta Los Ríos.

La autoridad también recomendó evitar actividades náuticas deportivas o recreativas en sectores costeros mientras se mantengan las condiciones adversas y prestar especial atención a los efectos del oleaje en caletas de pescadores y comunidades ubicadas cerca del borde costero.