Tras amputación de brazo a paciente: Condenan a Servicio de Salud a millonaria indemnización en Rancagua

El tribunal determinó que hubo negligencias durante el tratamiento de una fractura, que derivaron en la pérdida de su extremidad superior dominante.

La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó el aumento de la indemnización a un paciente que demandó al Servicio de Salud O’Higgins, luego de que le amputaran un brazo por “negligencia” durante el tratamiento de una fractura.

Según expuso el tribunal, el demandante sufrió la pérdida irreversible de su extremidad superior dominante y, además, tuvo que enfrentar consecuencias psicológicas que fueron acreditadas.

Entre los antecedentes considerados por la justicia se encontró un registro del paciente, quien “grabó un control de los practicados por el médico tratante, lo que permite suponer que esa situación no era una cuestión reciente o aislada”.





Asimismo, la resolución cuestionó el manejo de la evolución de la lesión, luego de que “ la expulsión de un perno y de material óseo fue explicada al paciente como una circunstancia normal , sin que se adoptaran medidas diagnósticas idóneas destinadas a establecer la causa de la infección que afectaba al hueso”.

“Le hizo entender que la evolución observada era normal, para finalmente conocer meses después que la infección había alcanzado tal gravedad que la amputación constituía la alternativa necesaria para resguardar su vida“, sostiene el fallo.

La situación también tuvo consecuencias en el ámbito laboral del demandante. Según estableció el tribunal, incidió directamente en sus actividades, considerando que se desempeñaba como trabajador de temporada en labores agrícolas, donde era relevante la utilización de sus extremidades.