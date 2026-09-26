Sismo remece a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró la tarde de este sábado, específicamente a las 16:48, en la región de Tarapacá.

Un sismo de magnitud 4.7 remeció este sábado a la zona norte del país, específicamente a la región de Tarapacá.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a 58 kilómetros al sur de la Mina Collahuasi, ubicada en la comuna de Pica.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a las 16:48 horas, a una profundidad de 121 kilómetros.

Hora Local: 2026/09/26 16:48:10, mag: 4.7, Lat: -21.32, Lon: -68.86, Prof: 121.28, Loc : 58.72 km al S de Mina Collahuasi — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 26, 2026

Revisa la zona donde se registró el temblor en el norte del país