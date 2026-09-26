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Sismo remece a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró la tarde de este sábado, específicamente a las 16:48, en la región de Tarapacá.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Un sismo de magnitud 4.7 remeció este sábado a la zona norte del país, específicamente a la región de Tarapacá.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a 58 kilómetros al sur de la Mina Collahuasi, ubicada en la comuna de Pica.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a las 16:48 horas, a una profundidad de 121 kilómetros.

Revisa la zona donde se registró el temblor en el norte del país

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