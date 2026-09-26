Quién es Guillermina, “La Nona” de Morandé con Compañía que hoy pide dinero en el Metro a sus 99 años

La recordada “nona” reveló el anhelado deseo que no ha podido concretar. Por lo que recibió apoyo de creadores de contenido tras viralizarse su historia.

El caso de Guillermina, conocida como “La Nona” por sus recordadas apariciones en el programa de humor Morandé con Compañía, conmovió a los usuarios en redes sociales.

Dos creadores de contenido, Ariel Osses y Felipe Ñancupil, mostraron el complejo presente que atraviesa la adulta mayor de 99 años, quien actualmente enfrenta dificultades económicas.

La mujer primero fue vista afuera de la estación de Metro San Pablo pidiendo dinero , en un registro realizado por el influencer El Rey del Lápiz, quien le entregó 10 mil pesos.

Quién es Guillermina, exfigura de Morandé con Compañía

Actualmente, Guillermina tiene 99 años y es recordada como “La Nona” por su destacada participación en Morandé con Compañía.

En conversación con los mencionados creadores de contenido, recordó con cariño esa etapa de su vida y a quienes fueron sus compañeros, entre ellos Miguelito: “Trabajé en la tele, era la nona de Mega”.





Guillermina también contó que lleva más de 70 años viviendo en la misma casa, la que ahora desea pintar. Para conseguirlo, incluso compró los materiales y acudió a la municipalidad en busca de ayuda.

“Les dije, por favor, que me vinieran a pintar antes del 18. ‘Compre las pinturas y le mandamos un hombre’. Compré y no me mandaron, así que las vendí“, relató.

Pese a las dificultades, Guillermina mantiene su sentido del humor. “Voy a bailar para ver si me pintan la casa, me voy a poner linda también, me voy a cortar el pelo”, comentó entre risas.

Sin embargo, al ser consultada sobre qué necesitaba, explicó que “en este momento usted me dice ‘vaya a comprar pan’ y no tengo ni un veinte. Pero me doy vuelta como puedo”.

Tras conocer su situación, los influencers decidieron movilizar apoyo para Guillermina y anunciaron que buscan a un pintor y un peluquero. Además, recibirán aportes económicos.